Законная налоговая оптимизация, есть ли она еще?

Есть ли способы законной налоговой оптимизации, или даже не стоит и пытаться? В частности, бухгалтеры ищут способы снизить базу по налогу на прибыль.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Товарищи, нужен ваш опыт. Могли бы поделиться хотя бы по одному примеру, как можно хоть немного оптимизировать налог на прибыль или з/п. Мы посредники, купи/продай.
Например, я выписала:
- арендовать автомобиль руководителя или сотрудников, компенсировать бензин.
- обоснованно ввести ИП управляющего.
- компенсировать затраты на отпуск родственникам своих сотрудников.
На этом моя фантазия иссякла. Есть ещё какие-то методы, которыми вам не жалко поделиться с коллегами?».
В комментариях усомнились в правильности таких идей:
«А какая у вас нагрузка налоговая? Не переборщить бы с оптимизацией. Ещё больше проблем можно нахвататься».
Кто-то дает несколько советов:
«У руководителя и сотрудников можно арендовать и другое имущество, компьютеры, офисную мебель, например. По аренде автомобиля все расходы на эксплуатацию, страховка, техобслуживание, ремонт все уменьшает прибыль. Сейчас маски, перчатки, антисептик актуальны».
Еще пишут про аренду и нормы естественных потерь:
«Нормы естественных потерь при транспортировке и хранении, аренда складских помещений».
Еще советуют компенсировать работникам проценты по ипотеке, там не более 3% от ФОТ.
Еще пишут, что пункт с бензином неверен:
«Компенсировать бензин — неверная постановка. Или компенсация за использование личного транспорта и в ней все или договор аренды с учетом всего и НДФЛ в бюджет».
На это пишут, что вариант рабочий, но там сумма слишком маленькая:
«Вполне рабочий вариант с бензином. Только там сумма всего 1200 вроде. Смысла нет».
Ответили, что да, так и есть, и в эту сумму и бензин и запчасти входят.
«Да, все верно. В 1200 входит все и бензин и запчасти».
Вообще, самый правильный вариант — обратиться к налоговому юристу. И не заниматься «самолечением».
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