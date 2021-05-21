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Законная налоговая оптимизация, есть ли она еще?

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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Есть ли способы законной налоговой оптимизации, или даже не стоит и пытаться? В частности, бухгалтеры ищут способы снизить базу по налогу на прибыль.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Товарищи, нужен ваш опыт. Могли бы поделиться хотя бы по одному примеру, как можно хоть немного оптимизировать налог на прибыль или з/п. Мы посредники, купи/продай.

Например, я выписала:

  • арендовать автомобиль руководителя или сотрудников, компенсировать бензин.
  • обоснованно ввести ИП управляющего.
  • компенсировать затраты на отпуск родственникам своих сотрудников.

На этом моя фантазия иссякла. Есть ещё какие-то методы, которыми вам не жалко поделиться с коллегами?».

В комментариях усомнились в правильности таких идей:

«А какая у вас нагрузка налоговая? Не переборщить бы с оптимизацией. Ещё больше проблем можно нахвататься».

Кто-то дает несколько советов:

«У руководителя и сотрудников можно арендовать и другое имущество, компьютеры, офисную мебель, например. По аренде автомобиля все расходы на эксплуатацию, страховка, техобслуживание, ремонт все уменьшает прибыль. Сейчас маски, перчатки, антисептик актуальны».

Еще пишут про аренду и нормы естественных потерь:

«Нормы естественных потерь при транспортировке и хранении, аренда складских помещений».

Еще советуют компенсировать работникам проценты по ипотеке, там не более 3% от ФОТ.

Еще пишут, что пункт с бензином неверен:

«Компенсировать бензин — неверная постановка. Или компенсация за использование личного транспорта и в ней все или договор аренды с учетом всего и НДФЛ в бюджет».

На это пишут, что вариант рабочий, но там сумма слишком маленькая:

«Вполне рабочий вариант с бензином. Только там сумма всего 1200 вроде. Смысла нет».

Ответили, что да, так и есть, и в эту сумму и бензин и запчасти входят.

«Да, все верно. В 1200 входит все и бензин и запчасти».

Вообще, самый правильный вариант — обратиться к налоговому юристу. И не заниматься «самолечением».

А Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоги, ФНС и бизнес: ключевые изменения, риски и возможности». Он пройдет 25 мая, начало в 11:00 по Мск.

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