Иностранным IT-компаниям без представительств запретят собирать персональные данные

Если иностранный интернет-ресурс не откроет представительство или филиал в России, то ему запретят сбор персональных данных россиян.

Данное нововведение предусмотрено в ст. 9 законопроекта 1176731-7.

Если иностранным IT-компаниям запретят сбор персональной информации, то это будет означать также прямой запрет на регистрацию российских пользователей, а также запрет на продажу товаров и получение оплаты. Так как при покупке товаров интернет-ресурс производит сбор и обработку персональных данных пользователя.

С 1 января 2022 года власти хотят ввести обязанность для крупных иностранных IT-компаний открывать филиалы или представительства в России. Более подробно о законопроекте читайте в данной новости.