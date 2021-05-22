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Несовпадения расчета транспортного налога в 1С с ФНС: смириться или уточнить?

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Рубрика Транспортный налог
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При возникновении разногласий по размеру налога надо обратиться за сверкой в ФНС.

Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Транспортный налог. Пришло сообщение из налоговой по транспортному налогу за 2020 год. Обнаружила расхождения на поступивший в течении года транспорт. Оказывается 1С считает налог по коэффициенту владения, а налоговая – умножая на количество месяцев владения, делённое на 12. Появляется недоначисленная сумма, не большая, но есть. Кто уже столкнулся? Писать в 1С или решать с ИФНС?»

Большинство комментаторов отметили, что 1С считает правильно:

«1С считает правильно. И с суммой от ИФНС все сходится».

Кто-то отметил, что надо свериться с налоговой инспекцией. Возможны ошибки в переданных от ГИБДД данных:

«1С считает правильно. Смотрите, когда у вас машина на учет в ГИБДД поставлена. И как в 1С».

Другие же поделились личным опытом:

  • «В налоговой дату не уточняли? Бывает ГИБДД не так передает. Так, к слову просто, мне ГИБДД указал одну категорию машины, а в ФНС передала другую»

  • «У меня расхождения с налоговой в нашу пользу. ГИБДД передал данные ЛС без десятых. Вот думаю надо уточнять или нет?»

А кто-то сделал общий вывод:

«Получаются выходы:

    1. Смириться и доплатить, регулярно вручную пересчитывать налог и вручную делать проводку о доначислении, пока 1с не изменит формулу расчета;
    2. Попытаться оспорить сумму у ИФНС;
    3. Написать запрос с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию».

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