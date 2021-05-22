Несовпадения расчета транспортного налога в 1С с ФНС: смириться или уточнить?

При возникновении разногласий по размеру налога надо обратиться за сверкой в ФНС.
Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:
«Транспортный налог. Пришло сообщение из налоговой по транспортному налогу за 2020 год. Обнаружила расхождения на поступивший в течении года транспорт. Оказывается 1С считает налог по коэффициенту владения, а налоговая – умножая на количество месяцев владения, делённое на 12. Появляется недоначисленная сумма, не большая, но есть. Кто уже столкнулся? Писать в 1С или решать с ИФНС?»
Большинство комментаторов отметили, что 1С считает правильно:
«1С считает правильно. И с суммой от ИФНС все сходится».
Кто-то отметил, что надо свериться с налоговой инспекцией. Возможны ошибки в переданных от ГИБДД данных:
«1С считает правильно. Смотрите, когда у вас машина на учет в ГИБДД поставлена. И как в 1С».
Другие же поделились личным опытом:
- «В налоговой дату не уточняли? Бывает ГИБДД не так передает. Так, к слову просто, мне ГИБДД указал одну категорию машины, а в ФНС передала другую»
- «У меня расхождения с налоговой в нашу пользу. ГИБДД передал данные ЛС без десятых. Вот думаю надо уточнять или нет?»
А кто-то сделал общий вывод:
«Получаются выходы:
- Смириться и доплатить, регулярно вручную пересчитывать налог и вручную делать проводку о доначислении, пока 1с не изменит формулу расчета;
- Попытаться оспорить сумму у ИФНС;
- Написать запрос с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию».