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😓 Тревожный прецедент в Верховном суде: за работу с «техничками» не разрешили налоговую реконструкцию

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Рубрика Налоговые споры
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Налогоплательщика лишили права на налоговую реконструкцию в Верховном суде. Юридическое сообщество в тревоге, что дело станет прецедентом для всех остальных дел.

Дело «Фирмы Мэри», № А76-46624/2019. Определение ВС № 309-ЭС20-23981 от 19.05.2021 можно скачать во вложении.

На «Клерке о нем писали.

Компания после ВНП обратилась в УФНС (безрезультатно), а после пошла в суд. Оспаривались результаты проверки:

«О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления налога на добавленную стоимость в размере 43 215 518 рублей, начисления пени в размере 16 242 423,10 рубля, привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 3 337 863, 40 рубля и доначисления налога на прибыль организаций в размере 48 017 242 рублей, начисления пени в размере 19 290 912,30 рубля, привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 7 002 795 рублей».

Первая и вторая инстанции приняли сторону налоговиков. Кассация частично снизила требования инспекции, убрав претензии по налогу на прибыль.

«В части доначисления налога на прибыль организаций в размере 48 017 242 рублей, начисления пени в размере 19 290912,30 рубля, привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 7 002 795 рублей».

Налоговики этого допустить не могли, а потому обратились в Верховный суд.

«Как установлено судами и подтверждается материалами дела, основанием доначисления налогоплательщику НДС и налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафов послужили выводы инспекции об умышленном создании налогоплательщиком формального документооборота для получения необоснованной налоговой выгоды при приобретении у обществ с ограниченной ответственностью „Логистика и коммерция“, „Флагман Бизнеса“, „Национальная поставка“ фиктивных и в действительности не оказанных транспортных услуг по перевозке готовой продукции общества (хлебобулочных изделий) до мест розничной продажи».

Налоговики пришли к выводу, что указанные компании оказались «техническими», они не обладали необходимыми ресурсами для оказания услуг, и подавали налоговую отчетность с «минимальными» показателями. По мнению инспекторов, фактически услуги оказывали сами работники налогоплательщика.

«Из денежных средств в общей сумме 283 301 730 рублей, перечисленных налогоплательщиком контрагентам первого звена —обществам „Логистика и коммерция“, „Флагман Бизнеса“, „Национальная поставка“ на оплату транспортных услуг, их большая часть в последующем обналичивалась через цепочку взаимозависимых лиц и возвращалась учредителю общества в форме передачи векселей. При этом контрагенты второго звена — общества „Интерком“, „ТД Меридиан“, „Трудовые ресурсы“ и „Уралавтотрейдинг“ перечислили денежные средства на лицевые счета и банковские карты граждан-водителей на общую сумму 113 038 278 рублей».

Суд округа согласился с предыдущими инстанциями по доначислениями НДС..

«Суд округа согласился с выводами судов о незаконном применении обществом налоговых вычетов по НДС по отношениям со спорными контрагентами, признав, что в сложившейся ситуации экономический источник для вычета (возмещения) налога не создан в силу действий самого налогоплательщика, поведение которого было направлено на извлечение необоснованной налоговой выгоды».

С выводами судов в части доначисления по налогу на прибыль суд усмотрел нарушения.

«Как указал суд округа, единственным основанием для доначисления налога послужило осуществление доставки готовой продукции собственными силами, а также силами третьих лиц, при том, что реальность оказания услуг по доставке готовой продукции конечному потребителю инспекцией не отрицалась.

С точки зрения суда округа, вывод о документальной неподтвержденности спорных расходов как понесенных именно в рамках сделки с конкретными контрагентами не может приводить к безусловному отказу в признании таких расходов для целей исчисления налога на прибыль, а влечет необходимость установления расходной части расчетным путем на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК».

Иными словами, суд округа посчитал, что налогоплательщик в данном случае имеет право на налоговую реконструкцию.

Но Верховный суд поставил точку в этом деле.

«При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что формальный документооборот с участием обществ «Логистика и коммерция», «Флагман Бизнеса», «Национальная поставка», «Интерком», «ТД Меридиан», «Трудовые ресурсы» и «Уралавтотрейдинг» организован самим налогоплательщиком, который, начиная с 2014 года перестал содержать собственный штат водителей и парк грузового транспорта, став приобретать услуги перевозки у"технических" компаний.

Вместе с тем фактически перевозка готовой продукции осуществлялась не вышеназванными контрагентами, а физическими лицами (водителями) в отсутствие договорных отношений с налогоплательщиком

Обществом в ходе проведения налоговой проверки, рассмотрения ее результатов, а равно при рассмотрении дела в суде не были раскрыты сведения и доказательства, позволяющие установить, какая часть перевозок в интересах общества была выполнена соответствующими водителями, и какая часть из зачисленных на счета физических лиц денежных средств имела отношение к оплате осуществленных в интересах общества перевозок и сформировала облагаемый налогами доход водителей, а не к обналичиванию денежных средств, то есть была осуществлена на легальном основании.

При таком положении суды первой и апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу об отсутствии у общества права на учет спорных расходов в полном объеме при исчислении налога на прибыль организаций, а выводы суда округа об обязанности налогового органа определить недоимку путем установления величины расходов налогоплательщика расчетным способом в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 НК при вышеназванных обстоятельствах не могут быть признаны правомерными«.

А вот что об этом деле писали в одной из групп юридического сообещства на Facebook:

«12.05.2021 свершилось очень неприятное для всех налогоплательщиков событие.

Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пересмотрено первое дело, связанное с правом налогоплательщика на применение налоговой реконструкции по налогу на прибыль, при доказанном налоговым органом факте взаимодействия налогоплательщика с "технической компанией", но не оспариваемом налоговым органом факте реального оказания услуг.

Итогом пересмотра стала отмена Постановления Арбитражного суда Уральского округа по делу № А76-46624/2019 в соответствии с которым налогоплательщику было предоставлено право на применение "налоговой реконструкции" по налогу на прибыль и отказ налогоплательщику в праве учесть расходы по сделкам с "техническими компаниями"».

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