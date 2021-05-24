💥 Налоговикам не нравится переплата по НДФЛ. Хотят пояснений

Налоговики прислали требование, где хотят объяснений по поводу висящих переплат по НДФЛ. Но переплата — это же хорошо, не так ли? Чего им не хватает?

Любопытным требованием поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Новое направление деятельности налоговой — борьба с переплатами по НДФЛ. Или это просто мне везло и раньше никогда такого не прилетало».

В комментариях пишут:

«Они вам предлагают проверить и доначислить зарплату, вас уведомили о переплате. Если ничего не предпримите, то ее спишут в пользу бюджета».

Автор пишет, что да, переплата есть, но копеечная:

«Переплата копеечная с 2016 года висит и никого не интересовала всё это время».

Кто-то пишет, что им недавно вернули переплату по НДФЛ. Аж 197 рублей. На это пишут:

«Вам вернули переплату по НДФЛ? У меня висит переплата по НДФЛ по ОКТМО из предыдыдущей ИФНС. И сегодняшняя ИФНС его не берет, и в зачёт не возвращает. Что делать — не знаю. Ситуация длится уже год».

На это пишут, что сами в шоке:

«Да. Сама была шокирована. Ну вот так сошлись звёзды. А, кстати, сейчас мне кусками возвращают по одному клиенту-ИП. Вернули половину, сказали на остальные ещё раз пишите возврат. Но я писала штук 10 жалоб по ИП».

У кого-то вопрос с переплатой решался только путем смены инспекции.

«Одна ИФНС не хотела перекидывать все переплаты на действующее ОКТМО. Перешли в новую, и о, чудо, все перезачли, теперь потихоньку выбираю переплату».