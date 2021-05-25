Допотпуск для реабилитации сотрудника с профзаболеванием не облагается НДФЛ

В случае профессионального заболевания работнику возмещаются связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Такая норма заложена в ТК.

Налоговики рассмотрели ситуацию, когда работник получил оплачиваемый внеплановый отпуск в дополнение к основному отпуску, чтобы пройти реабилитацию в санатории. Надо ли оплату этого допотпуска облагать НДФЛ.

Не надо, ответили в УФНС по г. Москве в письме № 20-21/071455@ от 14.05.2021.

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при выполнении им обязанностей по трудовому договору, установлен Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Там сказано, что расходы, связанные с медицинской реабилитацией застрахованного лица включают в себя, в том числе, оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Поэтому суммы оплаты дополнительного отпуска работника на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, являясь выплатами, связанными с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, не подлежат обложению НДФЛ на основании пункта 1 статьи 217 НК.