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Практика ВС по спорам с налоговиками: бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Налоговые споры
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Практика ВС по вопросам налогообложения остается единственным относительно надежным ориентиром в море налоговых споров. ФНС даже направляет обзоры этой практики для активного использования инспекциями на местах.

Поэтому организациям и ИП тоже важно быть в курсе актуальных правовых позиций.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как выиграть суд с ИФНС: практика Верховного суда». Он пройдет 26 мая, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре рассмотрим:

  • системные разъяснения по налоговым спорам о сделках с недобросовестными поставщиками;
  • развитие практики по проблемам «тонкой капитализации» и долгового финансирования в целом;
  • проблематика вспомогательных услуг и места их реализации для целей НДС;
  • неотделимые улучшения в арендованное имущество и налоговые последствия их выполнения;
  • НДС в банкротстве и многое другое;
  • отдельные позиции Суда по вопросам применения первой части НК РФ.

Записывайтесь сейчас! Вебинар бесплатный.

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