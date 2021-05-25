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Прощение процентного займа и налог на прибыль: с увеличением добавочного капитала и без

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Рубрика Налог на прибыль
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Прощение займа и процентов по нему — это внереализационные доходы. Однако если учредитель внесет их в добавочный капитал, то прощеный долг не будет учитываться при налоге на прибыль.

Такое разъяснение дал Минфин в своем письме от 19.04.2021 № 03-03-06/1/29226. Разъяснение довольно туманное, но первоначально ведомство отметило:

«В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н, обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций в Минфине России не рассматриваются и консультационные услуги не оказываются».

При прощении процентного займа по соглашению с кредитором, сумма долга включается в состав внереализационных доходов.

Если учредитель решит внести размер займа и процентов по нему в добавочный капитал, то данные суммы не будут учитываться в налогооблагаемой базе.

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