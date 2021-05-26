Как обязать дистанционного работника периодически являться в офис

Дистанционщика можно обязать периодически появляться в офис. В трудовом договоре прописываем гибридный график работы.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Ст. 312.1 ТК предусматривает возможность выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно.
В трудовом договоре с дистанционщиком прописывается одно из следующих условий:
- дистанционная работа в течение срока действия трудового договора;
- чередование периодов выполнения трудовой функции дистанционно и на стационарном рабочем месте.
Гибридный график работы может быть предусмотрен в течение всего периода действия трудового договора или в течение определенного количества месяцев.