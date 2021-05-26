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Как обязать дистанционного работника периодически являться в офис

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Рубрика Трудовые отношения
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Дистанционщика можно обязать периодически появляться в офис. В трудовом договоре прописываем гибридный график работы.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Ст. 312.1 ТК предусматривает возможность выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно.

В трудовом договоре с дистанционщиком прописывается одно из следующих условий:

  • дистанционная работа в течение срока действия трудового договора;
  • чередование периодов выполнения трудовой функции дистанционно и на стационарном рабочем месте.

Гибридный график работы может быть предусмотрен в течение всего периода действия трудового договора или в течение определенного количества месяцев.

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