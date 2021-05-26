Минтруд утвердит бланки для извещения 40-летних граждан о размере будущей пенсии

Минтруд наделят полномочиями по утверждению формы сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, которые ПФР скоро начнет рассылать россиянам.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, недавно Госдума приняла законопроект с поправками в пенсионное законодательство, среди которых — обязанность ПФР оповещать 45-летних мужчин и 40-летних женщин о размере будущей пенсии.

Кроме того, эта категория граждан получит из ПФР извещение о размере пенсионных накоплений на лицевом счете.

Законом предусмотрено, что порядок и форму таких извещений утверждает Минтруд. В этой связи разработаны поправки в Положение о Минтруде, чтобы прописать там эту новую функцию ведомства.

Кроме того, в Положение также впишут право Минтруда утверждать правила установления социальной доплаты к пенсии, которая теперь будет назначаться в беззаявительном порядке.

О других изменениях в пенсионном законодательстве мы писали здесь.