Налоговики написали в требовании целую памятку о том, что налоговый орган может, в соответствии со ст. 93.1 НК, запрашивать абсолютно любую информацию. И не обязан доказывать свою правоту.

Фрагментом требования поделились в «Группе налоговых консультантов» в Facebook.

Для тех, кому не видно на скрине:

«Обращаем Ваше внимание, что статья 93.1 НК не ограничивает перечень запрашиваемых документов (информации) только теми, которые по правилам НК РФ являются основанием для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов и сборов.

Поэтому налоговый орган вправе затребовать абсолютно любые документы (информацию) по проверяемому налогоплательщику. В том числе и те документы (информацию), которые не связаны напрямую с подтверждением правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания и перечисления) налогов и сборов.

Также нет ограничений и по форме истребуемых данных — ИФНС на законных основаниях может истребовать информацию в форме пояснений. При этом налоговый орган не обязан обосновывать свои требования и доказывать, что запрошенные сведения действительно необходимы при проверке контрагента, в том числе контрагентов второго, третьего и последующего звена».

В комментариях пишут, что, к сожалению это так, и даже Верховный суд налоговиков поддерживает.

«Грустно-печально, но по сути все, что написано в этом документе — правда и ВС РФ такую позицию поддерживает, единственный вариант побороться, это если совсем уж нереальные объемы документов запросили.

Единственная тактика которую можно занять в нынешней реальности, это из анализа конкретной ситуации определять, какие документы и сведения представить, а какие просто молча не давать, рискуя получить штрафы за них».

А кто-то пишет, что как-то спросил у инспектора, такой же у них НК, или какой-то свой:

«Я в ИФНС как-то года три назад спросил, такой же у них НК, как у нас, или какой-то другой... Они достали „свой“ НК, он оказался совсем таким же, как и наш, мы вместе открыли там ст. 431, и они очень сильно удивились, что в НК написано одно, а их программа считает не совсем так, как написано в НК...».