💰 НДФЛ с «богатых» хотят поднять до 18%

Законопроект о повышении ставки НДФЛ до 18% будет внесен в Госдуму на рассмотрение. НДФЛ по повышенной ставке планируют облагать доходы, свыше 50 млн. рублей.
С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия».
«Вы знаете, что с 1 января для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, действует ставка 15%. Мы предлагаем идти дальше и для тех, кто получает больше 50 млн рублей в год, сделать ставку 18%», — отметил лидер партии Сергей Миронов.
Цитата по «ТАСС».
Справороссы предлагают направить бюджетные средства, полученненные за счет повышения НДФЛ, на выплаты малоимущим.
В 2019 году Госдума отклонила законопроект № 384276-7, который также предусматривал повышение ставки НДФЛ до 18%, но только по доходам свыше 24 млн.рублей.