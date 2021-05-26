Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💰 НДФЛ с «богатых» хотят поднять до 18%

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Законопроект о повышении ставки НДФЛ до 18% будет внесен в Госдуму на рассмотрение. НДФЛ по повышенной ставке планируют облагать доходы, свыше 50 млн. рублей.

С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия».

«Вы знаете, что с 1 января для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, действует ставка 15%. Мы предлагаем идти дальше и для тех, кто получает больше 50 млн рублей в год, сделать ставку 18%», — отметил лидер партии Сергей Миронов.

Цитата по «ТАСС».

Справороссы предлагают направить бюджетные средства, полученненные за счет повышения НДФЛ, на выплаты малоимущим.

В 2019 году Госдума отклонила законопроект № 384276-7, который также предусматривал повышение ставки НДФЛ до 18%, но только по доходам свыше 24 млн.рублей.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама