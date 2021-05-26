За неполную уплату алиментов будут наказывать

Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов.

Подготовлены поправки в УК, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм.

Если нет уважительных причин для просрочки, отец-должник будет обязан платить сразу всю сумму. Иначе попадет сначала под административную, а потом и под уголовную ответственность.

Дело в том, что сейчас нередко уже возбужденные дела против алиментщиков закрываются по требованию прокуратуры.

Так, в Алтайском крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, единовременно выплатившего ребенку 1,5 тысячи рублей, рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом общая сумма долга составляла 302,5 тысячи рублей.

Проект исправляет эту ситуацию.

Кроме того, отказ родителя-должника от трудоустройства предложили приравнять к уклонению от алиментов

Напомним, недавно пленум Верховного суда России сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах.

«Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам», — резюмировал Владимир Груздев.