Для компаний, которые честно платят налоги, предложили ввести «больничные» для бизнеса

Общественный омбудсмен в сфере МСП Анастасия Татулова выступила с предложением ввести механизм налоговой лояльности для российских компаний, по которому они будут иметь гарантированную помощь от государства в сложные времена.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на ее доклад, представленный Борису Титову.

«Ввести механизм налоговой лояльности для компаний, честно выплачивающих свои налоги. Такие компании „со стажем“ должны иметь гарантированную помощь от государства в сложные для них времена — своеобразные „больничные“ для бизнеса», — говорится в докладе.

По мнению Татуловой, эта мера «ни в коем случае не исключает необходимость мер поддержки для стартапов, а скорее дополняет их».

Общественный омбудсмен предложила системно работать над повышением уровня доверия между населением, бизнесом и властью. В частности, «продолжить тенденцию максимального упрощения взаимодействия бизнеса и власти, ярко проявившуюся в результате прошлогодней трансформации».