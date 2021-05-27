Несдача документов по валютному контракту = крупный штраф на компанию. Но только через 90 дней

За непредставление документов по валютным контрактам более чем на 90 дней грозит штраф в сумме от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день, коллеги. Прошу совет. ООО имеет валютный контракт на импорт больше 3млн. Зарегистрирован в банке. Произвели все оплаты. Получен, растаможен товар, есть ГТД. Но! Не предоставлены копии доков на товар в валютный контроль. Прошло больше 90 дней. По телефону сотрудники вал.отдела банка говорят, лотерея 50/50 что попадемся. И лучше не подавать уже доки. Что посоветуете? И если попадемся, то штраф же от 40 тыс. до 50 тыс. руб?».

Кто-то ответил:

«А при чем тут 90 дней? И зачем копии доков? Вы делаете справку о подтверждающих документах и указываете только номер ГТД. Банк сам из таможенной системы подтягивает все документы. Справку о подтверждающих документах, вы должны подать до 15-го числа следующего месяца (товар пришёл в апреле к примеру, справку до 15 мая) в валютном переводе, вы указывали дату до которой должен прийти товар согласно условий контракта. Если товар пришел раньше, то соответственно и сведения вы должны подать раньше».

более чем на 90 дней компанию оштрафуют по ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а должностное лицо - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. За непредставление справки о подтверждающих документах и самих документовкомпанию оштрафуют по ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП на суммуа должностное лицо -

Другой обратил внимание на «совет» банка:

«Странный совет вам «дали» в банке».

Но все же штрафа, скорее всего, не избежать:

«Администрированием валютного контроля занимается налоговая. Штрафы выставляет она же. Вряд ли проскочите».

При закрытии валютного контракта организация должна представить в банк справку о подтверждающих документах и копии самих документов: