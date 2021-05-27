Когда апартаменты облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости, а когда – по среднегодовой

Обложение апартаментов налогом на имущество организаций зависит от того, где они находятся и для чего используются.

Об этом сообщается в письме Минфина от 23.04.2021 № 03-05-04-01/31041.

По своему юридическому статусу апартаменты относятся к нежилым помещениям.

1) Если апартаменты расположены в административно-деловых центрах и ТЦ, включенных в перечень для налога по кадастровой стоимости, формируемый региональными властями, то такие апартаменты подлежат обложению исходя из кадастровой стоимости вне зависимости от включения (невключения) их в Перечень.

2) Если апартаменты, расположенные в зданиях, не признаваемых административно-деловыми центрами и ТЦ, фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, то они подлежат включению в Перечень в целях обложения налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости.

3) Если апартаменты не являются торговыми центрами, не используются под офисы, то они подлежат обложению налогом на имущество организаций исходя из их среднегодовой стоимости при условии их учета на балансе организации в качестве основных средств.