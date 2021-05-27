Самозанятым отказывают в кредитах

При оформлении кредита у самозанятых запрашивают справку с места работы. В противном случае – отказ от кредитования.
Об этом сообщают «Известия».
По результатам обзвона 9 из 12 банков отказали в выдаче кредита самозанятому.
Аналогичное исследование проводила редакция «Клерка» в апреле.
«ВТБ» отказал в кредитовании самозанятому:
«Самозанятых мы не кредитуем, нужна справка 2-НДФЛ с работы, либо справка по форме банка о доходе».
В «МКБ» реакция была такая же.
А вот в «Сбере» предложили 2 варианта действий:
- кредит самозанятому не более 300 тысяч рублей;
- не писать про самозанятость, а указать данный доход как иной.
С 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалось порядка 2,3 млн. человек.