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Самозанятым отказывают в кредитах

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Рубрика Самозанятые
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При оформлении кредита у самозанятых запрашивают справку с места работы. В противном случае – отказ от кредитования.

Об этом сообщают «Известия».

По результатам обзвона 9 из 12 банков отказали в выдаче кредита самозанятому.

Аналогичное исследование проводила редакция «Клерка» в апреле.

«ВТБ» отказал в кредитовании самозанятому:

«Самозанятых мы не кредитуем, нужна справка 2-НДФЛ с работы, либо справка по форме банка о доходе».

В «МКБ» реакция была такая же.

А вот в «Сбере» предложили 2 варианта действий:

  • кредит самозанятому не более 300 тысяч рублей;
  • не писать про самозанятость, а указать данный доход как иной.

С 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалось порядка 2,3 млн. человек.

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