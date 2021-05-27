🎀 Предприниматели хотят в подарок меньше абсурдных требований от налоговиков

Проведенный редакцией «Клерка» опрос показал, что ИП хотели бы видеть меньше абсурдных требований от налоговиков.
26 мая ИП отмечали свой профессиональный праздник. Мы задали вопрос в отношении «подарка» в честь такого праздника. Опрос проводился на «Клерке»...
и в телеграм-канале «БУХ! Молния».
Большинство проголосовали за уменьшение абсурдных требований от налоговиков. Второй «подарочек» — уменьшение налогов.
А вот упрощенный порядок лицензирования почти никто не поддержал.
Получите подарок от «Клерка» — бесплатный вебинар «Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать». Он пройдет 4 июня, начало в 11:00 по Мск.