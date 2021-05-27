Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🎀 Предприниматели хотят в подарок меньше абсурдных требований от налоговиков

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Индивидуальный предприниматель
Версия для печати

Проведенный редакцией «Клерка» опрос показал, что ИП хотели бы видеть меньше абсурдных требований от налоговиков.

26 мая ИП отмечали свой профессиональный праздник. Мы задали вопрос в отношении «подарка» в честь такого праздника. Опрос проводился на «Клерке»...

орл

 и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

ывап

Большинство проголосовали за уменьшение абсурдных требований от налоговиков. Второй «подарочек» — уменьшение налогов.

А вот упрощенный порядок лицензирования почти никто не поддержал.

Получите подарок от «Клерка» — бесплатный вебинар «Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать». Он пройдет 4 июня, начало в 11:00 по Мск.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама