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💥 Банк потребовал вернуть долг за другого человека

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Рубрика Общество. Люди. События
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Банк прислал иск на взыскание кредитного долга за постороннего человека. Должник — полный тезка. Ситуация решилась положительно.

На сайте Банки.ру был написан гневный отзыв о «Сбере». Первоначально супругу автора отзыва приходило требование о выплате кредитного долга.

В банк были представлены все документы, подтверждающие непричастность к кредиту. Банк прислал уведомление, что требование было выслано по ошибке.

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Спустя месяц на адрес автора отзыва пришел иск на взыскание долга.

В данной ситуации все же смогли разобраться. Банк признал свою ошибку:

«Добрый день! Заявление направили ошибочно. Простите за неудобства! С уважением, Сбер».

Но у автора отзыва, как говорится, «неприятный осадочек остался»:

«... неужели трудно в 21 веке проверять личность человека не только пооэ ФИО, но и по СНИЛС и ИНН?», — написал автор отзыва.

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