С 1 июля 2021 года в ПФР сдается новая форма СЗВ-ТД.
Особому обсуждению подверглась графа «Код выполняемой функции». Ее надо будет заполнять по фактически выполняемой трудовой функции работника.
Некоторые комментарии — негативные:
- «Да чтобы ПФР хорошо было, долгие лета (нет)».
- «Отдел кадров без работы не останется!».
Кто-то обратил внимание на невозможность определение конкретной функции работника:
«Вот интересно, если у чувака в должностной инструкции несколько смежных функций, например, «специалисты в области подбора и использования персонала» и «специалисты в области подготовки и развития персонала». Какой код ему писать?».
А кто-то возмутился необходимостью определять функцию работника:
«То есть я, когда буду составлять этот отчёт, должен буду смотреть не в документы (кем там конкретный сотрудник числится — значится), а то, чем он фактически занимается? ... в общем... всё это определять, к какой кого группе отнести, будет тот, кто будет заполнять этот отчёт?».
Другие же даже посмотрели сам классификатор и трудовые функции работников, что вызвало смех:
«Вот, это что такое: 2234 — «высококвалифицированные целители и практики альтернативной и народной медицины»? Теперь это пишут в трудовых книжках?».
Ваше мнение?