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А как вы относитесь к новой форме отчета СЗВ-ТД?

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Рубрика Отчетность в ПФР
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С 1 июля 2021 года в ПФР сдается новая форма СЗВ-ТД.

Особому обсуждению подверглась графа «Код выполняемой функции». Ее надо будет заполнять по фактически выполняемой трудовой функции работника.

Некоторые комментарии — негативные:

  • «Да чтобы ПФР хорошо было, долгие лета (нет)».
  • «Отдел кадров без работы не останется!».

Кто-то обратил внимание на невозможность определение конкретной функции работника:

«Вот интересно, если у чувака в должностной инструкции несколько смежных функций, например, «специалисты в области подбора и использования персонала» и «специалисты в области подготовки и развития персонала». Какой код ему писать?».

А кто-то возмутился необходимостью определять функцию работника:

«То есть я, когда буду составлять этот отчёт, должен буду смотреть не в документы (кем там конкретный сотрудник числится — значится), а то, чем он фактически занимается? ... в общем... всё это определять, к какой кого группе отнести, будет тот, кто будет заполнять этот отчёт?».

Другие же даже посмотрели сам классификатор и трудовые функции работников, что вызвало смех:

«Вот, это что такое: 2234 — «высококвалифицированные целители и практики альтернативной и народной медицины»? Теперь это пишут в трудовых книжках?».

Ваше мнение?

 

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