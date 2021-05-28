Налоговики звонят и предлагают заранее записаться, чтобы получить ЭЦП, которые налоговая будет выдавать с 1 июля. Говорят, будет ажиотаж и огромные очереди.

Недоумевают в «Красном уголке бухгалтера».

«Никому налоговая не звонила с целью пригласить получить новую ЭЦП в первых рядах? Мы попали в список избранных.

Спрашиваю, какие для нас отрицательные последствия. Уверяют, что никаких. Исключительная польза и забота о нас, чтобы мы в общей очереди потом не стояли.

Что-то меня беспокоит такая забота. Что думаете?».

В комментариях спросили, если сейчас получить, менять ее тогда через год или когда:

«А в следующий раз когда её менять понадобится? Если так же летом, то может быть это и хорошо».

Автор пишет, что налоговики пока сами не знают:

«Они сами ничего не знают. Она от меня больше узнала про новую схему работы».

Кто-то относится с недоверием к таким предложениям:

«В таком случае, я бы отложила это мероприятие до прояснения всех вопросов. У вас же в данный момент и так есть ЭЦП действующая?».

Автор пишет, что налоговики планируют сильно сократить количество УЦ:

«Ну, налоговая по отношению к действующим провайдерам настроена очень решительно. Они хотят максимально сократить количество удостоверяющих центров. И они уверены, что будет очередь. Что они сами будут делать с этой очередью на получение новых ЭЦП, которые у всех по умолчанию отвалятся 31.12.21, они не знают».

А кто-то уже узнали, во сколько все это обойдется и куда нужно идти:

«Мы сами звонили, запись идёт. ЭЦП всем получать в МИФНС № 46 (для Москвы). Мчитесь покупаете рутокен, записываетесь на приём, заполняете заявление на 2 листах, мчитесь по записи с доками и рутокеном в налоговую, там если все хорошо, 15 минут (дай бог). Потом мчитесь в офис и высылаете оператору открытую часть сертификата с заявлением, чтобы прикрепили сертификат к вашему оператору и вуаля, бесплатная услуга по выдаче налоговой ЭЦП окончена. Рутотокен 1700 — 2500 руб.».

А кому-то в мае пришло письмо о необходимости получения до 22 апреля.

«Мне письмо пришло вчера. Получите ЭЦП, но предварительно, до 22 апреля, напишите, что бы вам ее зарезервировали. В недоумении, 22.04 было месяц назад. Не знаю, отправлять дира или нет за этим девайсом».

А кому-то сказали что получать нужно, потому что все остальные работать не будут с 1 января:

«Мне тоже сегодня позвонили- говорят- все равно с 01.01.22 ваши контуровские недействительны будут, а сейчас пока без ажиотажа получите. Вот я подумала, может и впрямь сейчас получить».

Но тут же успокоили, что не будут работать только выданные мелкими удостоверяющими центрами.

«Контуровские и другие типа Астрала будут работать. Мелкие не смогут пройти аккредитацию».