При продаже нерезидентом недвижимости в России имущественный вычет не положен

Имущественные налоговые вычеты в отношении доходов физлиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, полученных от продажи недвижимого имущества, не применяются.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/30162 от 21.04.2021.
Дело в том, что вычеты применяются только к доходам, облагаемым по ставке 13 % (за некоторым исключением).
Данная ставка действует для физических лиц — налоговых резидентов РФ.
Раз у нерезидентов другая ставка, то и вычеты по НДФЛ им не положены.
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