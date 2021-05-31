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При продаже нерезидентом недвижимости в России имущественный вычет не положен

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Рубрика Имущественный вычет
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Имущественные налоговые вычеты в отношении доходов физлиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, полученных от продажи недвижимого имущества, не применяются.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/30162 от 21.04.2021.

Дело в том, что вычеты применяются только к доходам, облагаемым по ставке 13 % (за некоторым исключением).

Данная ставка действует для физических лиц — налоговых резидентов РФ.

Раз у нерезидентов другая ставка, то и вычеты по НДФЛ им не положены.

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