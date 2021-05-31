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Выплата доли в ООО наследнику умершего участника облагается НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Один из учредителей ООО умер, и остальные учредители приняли решение отказать его наследнику в передаче доли ООО. По закону в этом случае наследнику должны выплатить действительную стоимость доли.

Встал вопрос — облагается ли такая выплата НДФЛ? Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-06/30227 от 21.04.2021.

В документе отмечается, что доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ на основании п.18 ст. 217 НК.

Однако эта норма в данном случае не применима.

Дело в том, что доход наследника умершего участника общества в виде действительной стоимости доли, выплаченной ему обществом в связи с отсутствием согласия участников общества на переход к нему доли в обществе, не является доходом, полученным в порядке наследования.

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