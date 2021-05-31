Налог на дивиденды для ООО с одним участником предлагают отменить

Титов предложил отменить налог на дивиденды для предприятий малого и среднего бизнеса в форме ООО с единственным участником, либо если участники являются членами одной семьи.

Об этом говорится в специальном докладе «МСП/Постковид. Время для системных изменений», подготовленном в рамках ежегодного доклада Титова Путину.

«Отменить налог на дивиденды для МСП в форме ООО с одним учредителем или учредителями — членами одной семьи. Отменить налоги для видов деятельности, связанных с улучшением экологии», — отмечается в материалах спецдоклада.

По материалам «ТАСС».