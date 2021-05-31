Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👉 Судимость, субсидиарка или фиктивное банкротство будут препятствием для руководства в ПАО

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, либо которые возмещают в пользу компании убытки по решению суда предлагают признать «недобросовестными лицами», и уставновить для них трехлетний запрет занимать руководящие должности в публичных акционерных обществах.

Такие поправки в закон об АО предлагают в Минэкономразвития.

Для кандидата в совет директоров, наблюдательный совет или на пост единоличного исполнительного органа хотят ввести следующие ограничения:

  • наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления,
  • привлечение кандидата два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню его назначения на должность в ПАО, к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица (исключение — если обошелся предупреждением), преднамеренное или фиктивное банкротство компании.

Однозначным отказом послужит такое обстоятельство:

  • вступивший в силу приговор суда о привлечении их к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве компании, преднамеренное или фиктивное банкротство юридического лица. Ограничение действует в течение трех лет с момента его вынесения.

По проекту, член совета директоров ПАО будет выбывать с поста с момента вступления в силу упомянутых выше обвинительных приговоров суда либо в течение месяца с момента выявления несоответствия требованиям.

Однако к занимающим должности в органах управления ПАО на день вступления в силу этого закона новые требования будут применяться не сразу, а только через три года. Новые требования могут начать действовать и раньше — в случае переназначения человека на должность.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые проверки-2021 на примере практических кейсов». Он пройдет 22 июня, начало в 10:00 по Мск.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама