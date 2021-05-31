👉 Судимость, субсидиарка или фиктивное банкротство будут препятствием для руководства в ПАО

Лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, либо которые возмещают в пользу компании убытки по решению суда предлагают признать «недобросовестными лицами», и уставновить для них трехлетний запрет занимать руководящие должности в публичных акционерных обществах.

Такие поправки в закон об АО предлагают в Минэкономразвития.

Для кандидата в совет директоров, наблюдательный совет или на пост единоличного исполнительного органа хотят ввести следующие ограничения:

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления,

за совершение умышленного преступления, привлечение кандидата два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню его назначения на должность в ПАО, к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица (исключение — если обошелся предупреждением), преднамеренное или фиктивное банкротство компании.

Однозначным отказом послужит такое обстоятельство:

вступивший в силу приговор суда о привлечении их к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве компании, преднамеренное или фиктивное банкротство юридического лица. Ограничение действует в течение трех лет с момента его вынесения.

По проекту, член совета директоров ПАО будет выбывать с поста с момента вступления в силу упомянутых выше обвинительных приговоров суда либо в течение месяца с момента выявления несоответствия требованиям.

Однако к занимающим должности в органах управления ПАО на день вступления в силу этого закона новые требования будут применяться не сразу, а только через три года. Новые требования могут начать действовать и раньше — в случае переназначения человека на должность.