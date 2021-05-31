Кандидату на должность бухгалтера отказали в приеме на работу, потому что он не сойдется характером с руководителем. Потому что руководитель хочет всех «сворачивать в бараний рог». а кандидат этого делать с собой не позволит. Что делать кандидату?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«На собеседовании выясняется, что при очном знакомстве с кандидатом-бухгалтером, руководитель не может „свернуть его в бараний рог“.

То есть, кандидат морально и психологически сильнее руководителя по факту. Руководитель говорит, что на этом основании отказывает в работе. К профессиональному образованию и опыту претензий нет.

Коллеги, как при этом должен поступить соискатель?».

В комментариях пишут разное, чаще всего — не работать в такой компании. Вот один из доводов:

«Отказаться от такого работодателя. Профессионализм там не будет нужен. Будет необходимо быть исполнителем воли руководителя».

Еще считают, что это хорошо, когда такое выяснилось «на берегу».

«Радоваться, что на собеседовании не сошлись характерами, и что выяснилось сразу. Нет симпатии, значит, нет работы. Кандидат не стал юлить, и кто вакансию разместил, себя показал. Отлично, когда так, все напрямую».

Кто-то как наниматель не стал бы брать такого сотрудника:

«Не знаю что делать, но и я бы не взяла того, кто считает, что показал себя выше директора. Зачем? Плодить конфликты? ГБ должен добавлять к бизнесу, а не меряться...».

Кто-то вообще считает, что бед дополнительной информации вопрос автора поста — просто сплетня.

«Исходя из 3 строчек поста, это не кейс, это сплетня. Можете вообще подробнее рассказать, откуда появилось мнение, что кандидат сильнее, как это выяснилось и как именно кандидату отказали в работе. Без деталей вообще не понятно ничего».

Подытожим вот таким комментарием:

«Руководитель создаёт себе команду из комфортных людей, не оспаривающих его авторитет и готовых исполнять его приказы и поручения. Зачем ему брать человека, который уже на собеседовании показывает свою неуживчивость и конфликтность. Ничего не делать, искать другую работу. Вам могут сказать, что есть и другие кандидаты, более подходящие для выполнения нужных целей».