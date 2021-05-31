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При каких условиях налог на прибыль с дивидендов составит 0%

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Рубрика Налог на прибыль
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Организация, получившая дивиденды, исчисляет налог на прибыль с них по ставке 0% при условии, что владеет более 50% вклада в УК не менее 365 дней.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 28.04.2021 № 03-03-06/1/32604.

В ст. 284 НК указано, что налог на прибыль с дивидендов исчисляется по ставке 0%, если одновременно соблюдены следующие условия:

  • непрерывное владение не менее чем 50% вкладом в УК или 50% долей в складочный фонд;
  • срок владения не менее 365 календарных дней.

Соблюдение условий проверяется на день принятия решения о выплате дивидендов.

«По мнению Департамента, <...> налоговая ставка в размере 0 процентов применяется ко всем доходам, полученным организацией в виде дивидендов, в том числе к дивидендам от дополнительно приобретенных долей, которые увеличивают долю владения общества в уставном капитале сверх установленного названным подпунктом минимального значения», — отмечено в письме Минфина.

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