ПФР просит работодателей заключить соглашение об электронном документообороте. Дает два месяца

ПФР рассылает письма, где настоятельно просит заключить работодателей соглашения об электронном обмене документами в связи с правом работника обращаться через работодателя за установлением, выплатой, и доставкой страховой пенсии. Причем, в этих организациях не всегда работают пенсионеры.

Рассказали в «Группе налоговых консультантов» в Facebook.

«А нам сегодня из ПФ „прилетело“ прям с угрозами: срочно!».

Уведомляют, что за работником закреплено право обращаться через работодателя за установлением, выплатой, и доставкой страховой пенсии. В связи с этим, работодателю необходимо в течение двух месяцев заключить соглашение об обмене электронными документами для назначения пенсии в системе электронного документооборота ПФР по ТКС.

В комментариях пишут, что им тоже прилетело, при этом работает одна молодежь. А у кого-то не молодешь, но и до пенсии всем сотрудникам далеко.

«И нам. Тоже сегодня. Не молодежь, но пенсионеров нет и близко».

На вопрос, будут ли звонить, пишут, что просто подпишут и отправят, раз уж ПФР так просит.

А кого-то зацепил момент, что письмо направлено руководителю организации, и там же пишут, что подписать Соглашение нужно у руководителя.

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