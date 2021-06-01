💉 За отказ от вакцинации нельзя переносить летний отпуск работника

Работодатель не может перенести отпуск без согласия сотрудника. Даже с формулировкой «в связи с возникновением угрозы эпидемии коронавирусной инфекции, ожидаемой осенью 2021 года».

Такой способ «наказания» сотрудников, отказавшихся от вакцинации, придумал один работодатель.

В компании был издан приказ о переносе летних отпусков работников на осень в одностороннем порядке.

Роструд ответил на сайте Онлайнинспекция.рф, что работодатель не имеет права переносить отпуск сотрудников без их согласия. Даже с такой формулировкой.

Сотрудники, отпуск которых был перенесен, могут обратиться в трудинспекцию или в суд за защитой своих прав.