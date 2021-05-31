Пониженные тарифы взносов хотят применять в отношении зарплат свыше двух МРОТ

Пониженные тарифы страховых взносов хотят применять в отношении части зарплат свыше двух МРОТ. Данное нововведение поможет вывести больше «серых» зарплат.
Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федераций по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:
«В целях дальнейшего стимулирования повышения размеров заработной платы, ее вывода из „тени“ целесообразно скорректировать порядок применения данной льготы, установив пониженные тарифы в отношении всей суммы выплат в пользу физического лица, превышающей двукратную величину МРОТ», — отметил Артамонов.
Сейчас льготные тарифы взносов применяются в отношении части зарплат, превышающей один МРОТ.
Также Артамонов отметил, что в настоящее время у ФНС появился еще один способ определения «серых» зарплат. Налоговики могут направить запрос в банк о предоставлении информации о наличии и движении денежных средств на счетах гражданина. Такой запрос может быть направлен при наличии у налоговиков подозрений в отношении реального размера зарплаты человека.