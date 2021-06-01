Для расчета 1-процентных взносов реальный доход на ПСН не имеет значения

Посетитель нашего форума, будучи ИП сначала на ЕНВД, а потом на ПСН, несколько лет старательно регулировал свою выручку. Бизнесмен следил, чтобы по расчетному счету не проходил доход свыше 300 тыс. рублей, дабы не попасть на уплату 1-процентных страховых взносов.

Но от бухгалтеров на форуме «Клерка» он узнал, что смысла в этом не было никакого и его переживания напрасны.

Дело в том, что при подсчете страховых взносов ИП на ПСН учитывает не реальный доход, а потенциальный, то есть тот, от которого считается стоимость патента.

Таким образом объем наличной выручки по ККТ и безналичные поступления на расчетный счет никоим образом не влияют на размер страховых взносов.

Обсуждение происходит в теме форума «Последняя отсрочка по обязательному применению ККТ».

Однако от размера выручки зависит само право на применение ПСН. Напомним, что применять патент можно при доходах до 60 млн. рублей.

Причем если ИП применяет одновременно ПСН и УСН, при определении величины доходов для целей соблюдения ограничения по ПСН учитываются доходы по обоим налоговым режимам. Об этом, в частности, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/27580 от 13.04.2021.