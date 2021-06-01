🚩 Маркировку на ввозимый товар предлагают наносить внутри страны, а не до ввоза

В аппарате Титова призвали снять искусственные ограничения для импортеров на нанесение обязательной маркировки товаров.

Действующий в России запрет наносить обязательную маркировку на ввозимые товары в иных местах, кроме таможенных складов, приводит к дополнительным расходам импортеров и снижает конкурентоспособность таможенных процедур по сравнению с другими государствами — членами Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом говорится в материалах, подготовленных к очередному ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту.

«В настоящее время Федеральная таможенная служба предъявляет к товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации, требование о нанесении обязательной маркировки (контрольные идентификационные знаки, акцизные марки) еще до пересечения границы.

В результате, работой обеспечены, во-первых, иностранные логистические компании, осуществляющие такую маркировку на перевалочных складах вдоль территории ЕАЭС (в частности, в прибалтийских республиках и Финляндии), во-вторых, такие же компании, но уже в сопредельных странах ЕАЭС (в первую очередь, Белоруссии и Казахстане).

Соответственно, и налоговые отчисления идут в бюджеты этих стран» — объясняет общественный омбудсмен по таможне Виталий Сурвилло.

Для самих импортеров это означает дополнительные расходы и дополнительные сложности при прохождении таможенного контроля.

В докладе предлагается разрешить наносить маркировку на складах временного хранения или в зонах таможенного контроля уже внутри России, а для некоторых видов информационно-потребительской маркировки — и на складах самих импортеров.

Интересы государства при этом ни в чем не пострадают, отметил Сурвилло.

В материалах доклада говорится, что предложенная ФТС России альтернатива нанесения всех видов маркировки на специализированных таможенных складах не решает вопрос широкой занятости, поскольку организация и создание таможенного склада — дорогостоящая процедура, не представляющая более выгодные условия для импортеров по сравнению с маркировкой за рубежом.

«Россия трактует законодательство Таможенного союза не в пользу своих предпринимателей, понижая их конкурентоспособность на общем рынке, — отмечает эксперт Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Анастасия Чурсина. — Вопрос поднимался на фоне обсуждения расширения полномочий уполномоченных экономических операторов (УЭО). Оказалось, что наши партнеры по ЕАЭС никому не запрещают маркировать товары на своих складах, а мы запрещаем даже УЭО».

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