ВС разрешил компании заявить НДС к вычету по расходам, которые она понесла будучи на УСН «доходы». Минфин до этого считал, что такое право есть только при переходе с УСН «доходы минус расходы».

Компания оплатила подрядчику работы по строительству, и попыталась заявить НДС у вычету. Расходы с НДС были понесены ею в период нахождения на УСН «доходы», а заявила она после перехода на ОСНО. Сумма вычета — более 6 млн, налоговики отказали в сумме 3 444 310 млн руб.

Компания обратилась в Управление, там ей отказали.

Суть отказа — компания была на УСН «доходы», перешла на ОСНО и попыталась заявить вычет по НДС со «старых» покупок«. По мнению Минфина, такое право есть только у компаний на УСН «доходы минус расходы».

«Основанием для вынесения оспариваемых решений послужил вывод налогового органа об отсутствии у общества права на заявление к вычету спорных сумм НДС, мотивированный тем, что в период выставления счетов-фактур и до 01.07.2015 общество не являлось плательщиком по общей системе налогообложения, но применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения „доходы“, и обоснованный положениями пункта 2 статьи 346.11 НК».

Суды в трех инстанциях поддержали позицию налоговиков.

«Суды трех инстанций, соглашаясь с выводом налогового органа и отказывая в удовлетворении требований общества, исходили из того, что в силу пункта 2 статьи 346.11 НК организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками НДС, в связи с чем при переходе на общую систему налогообложения не имеют права принять к вычету суммы НДС, предъявленные в период применения специального налогового режима».

Общество пыталось сослаться на позицию КС, выраженную в Определении от 22.01.2014 № 62-О, но суды отдельно отметили, что:

«Данной нормой урегулирован случай, когда налогоплательщиком в период применения специального налогового режима был выбран объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Верховный суд указал нижестоящим судам, в чем они были неправы:

«Вопреки выводам судов, ни глава 21 Налогового кодекса, ни статья 346.25 НК, определяющие правила налогообложения при переходе налогоплательщика на общую систему налогообложения с упрощенной системы налогообложения, не содержат запрета на вычет сумм НДС, предъявленных в период применения специального налогового режима по товарам (работам, услугам), использование которых в облагаемой НДС деятельностиначато после перехода на общую систему налогообложения».

Суд отметил, что указанные положения НК не дают запрета, на который сослались налоговики и суды:

«Положения пункта6 статьи 346.25 НК, на которые сослались суды, ни по своему буквальному содержанию, ни во взаимосвязи с иными положениями НК не дают оснований для вывода об установлении законодателем такого рода запрета, а направлены на исключение возможности одновременного получения налоговой выгоды врамках применения двух систем налогообложения при приобретении товаров (работ, услуг)».

И заодно ВС разъяснил, о чем сказал КС в Определнии № 62-О:

«В этом контексте в Определении КС РФ от 22.01.2014 № 62-О констатировано, что переходя в добровольном порядке к применению упрощенной системы налогообложения, налогоплательщики, пообщему правилу, сами выбирают для себя объект налогообложения и, таким образом, они самостоятельно решают, когда и как им выгоднее распорядиться принадлежащим правом, в том числе с учетом налоговых последствий своих действий».

Суд указал, в каком случае налогоплательщик может заявить вычеты со «старых покупок»:

«Предъявленные в ходе строительства суммы „входящего“ налога могут быть приняты к вычету налогоплательщиком, ранее применявшим упрощенную систему налогообложения, при соблюдении установленных статьей 169, пунктом 2 статьи 171 и пунктом 2 статьи 172 НК условий, если объект строительства не использовался для извлечения выгоды в период применения УСН, а облагаемые НДС операции с использованием оконченного строительством объекта совершены после перехода налогоплательщика наобщую систему налогообложения».

Далее суд установил, что налогоплательщик указанным условиям соответствовал.

«При рассмотрении дела судами установлено, что расходы на строительство объекта общество учитывало на счете 08.03, предназначенном для бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций в строительство. Приобретение подрядных работ не было сопряжено с извлечением выгоды, облагаемой в рамках упрощенной системы налогообложения. Передача оконченного строительством объекта инвестору произошла 15.07.2015, то есть после перехода общества на общую систему налогообложения и начала ведения облагаемой НДС деятельности».

В итоге, судебные акты трех инстанций ВС отменил, а дело отправил на новое рассмотрение.

Дело № А38-8598/2019.