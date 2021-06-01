Популярный брокер Interactive Brokers попал в черный список ЦБ

ЦБ опубликовал черный список компаний с признаками нелегальной деятельности. Туда попал популярный американский брокер Interactive Brokers.

Этот список компаний размещен на сайте регулятора. Всего там оказалось более 1,8 тыс. организаций.

Как пишет «РБК», Interactive Brokers был одним из наиболее популярных в России иностранных брокеров.

Российские участники финансового рынка работали с IB по субброкерской схеме, которая предполагала, что российский брокер выступал посредником между клиентом и иностранным брокером, то есть принимал поручения и передавал основному брокеру. Клиент компании, в свою очередь, получал доступ к большему набору инструментов, но платил более высокие комиссии.

Регулятор опубликовал список организаций с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) для снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Интересно, а Interactive Brokers ЦБ в список внес, потому что те действительно занимались нелегальной деятельностью? Или просто под формальные признаки попали?