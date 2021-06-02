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Расходы на фитнес сотрудников предложили учитывать при расчете налога на прибыль

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Рубрика Налог на прибыль
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Затраты работодателей по оплате за сотрудников и их семей физкультурных и спортивных занятий могут включить в перечень расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Законопроект № 1184418-7 с поправками в статью 255 НК внесен в Госдуму.

Такие затраты будут учитываться в размере фактически произведенных расходов на услуги по занятию физкультурой и спортом на территории РФ, но не более 30 000 рублей на человека (сотрудника, его супругу, детей, родителей).

При этом общая сумма таких расходов не должна превышать 6 % от ФОТ.

Действие закона планируется распространить на расходы с 2019 года.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас нет однозначной нормы, позволяющей учитывать расходы на фитнес при расчете налога на прибыль. Фирмам приходится спорить с налоговиками, доказывая законность таких действий.

При этом расходы на мероприятия по развитию физкультуры и спорта в трудовых коллективах являются для работодателей экономически обоснованными и выгодными как для обеих сторон трудовых отношений, так и для государства, поскольку повышают престиж работодателя, способствуют охране здоровья работников, позволяют привлекать и удерживать профессиональные кадры.

Автор проекта – депутат от «Единой России» Андрей Ветлужских.

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