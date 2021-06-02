В НК пропишут налоговые вычеты для участников СЗПК

В Налоговом кодексе появится новая глава 3.6 — «Особенности налогообложения при реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений».

Правительственный законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму.

Напомним, в прошлом году был принят Федеральный закон № 69-ФЗ о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инвесторы получили возможность реализовывать инвестиционные проекты, получив гарантии, что государство не будет применять законы, которые могут ухудшить их положение.

Законопроект предусматривается введение механизма налогового вычета в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, подлежащих уплате участником СЗПК, в целях возмещения затрат, понесенных участником СЗПК в рамках реализации инвестиционного проекта.

В результате применения налогового вычета вышеуказанные налоги, сформированные от деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, который является предметом СЗПК, по итогам налогового периода могут быть снижены до нуля.

Налоговый вычет по земельному налогу может быть применен при условии, если стороной СЗПК является в том числе муниципальное образование.

Сумма примененного налогового вычета в совокупности с объемом господдержки (субсидий) не может превышать сумму понесенных затрат.

Чтобы получить такой вычет, надо будет составить уведомление.