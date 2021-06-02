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📊 Расходы по рекламе на экранах в магазине нормировать не надо

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Рубрика Налог на прибыль
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Организация, показывающая рекламные ролики на экранах внутри магазина, может не нормировать расходы на рекламу в прибыльной базе.

Такое решение вынес АС Северо-Кавказского округа в постановлении от 09.03.2021 № Ф08-1296/2021 по делу № А20-1193/2020.

Компания учла расходы на рекламу в прибыльные базе в полном объеме.

ИФНС не согласилась с организацией и отметила, что расходы на рекламу на экранах в магазине надо нормировать. По мнению налоговиков:

  • реклама в торговом зале — это не наружная реклама;
  • организация, которая транслировала ролики, — не является СМИ.

Организации были начислены недоимка, пени и штраф.

Суд встал на сторону компании и отметил, что реклама на экранах внутри магазинов, не мешает признать расходы полностью.

Так как расходы на такую рекламу экономически обоснованы.

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