📊 Расходы по рекламе на экранах в магазине нормировать не надо

Организация, показывающая рекламные ролики на экранах внутри магазина, может не нормировать расходы на рекламу в прибыльной базе.
Такое решение вынес АС Северо-Кавказского округа в постановлении от 09.03.2021 № Ф08-1296/2021 по делу № А20-1193/2020.
Компания учла расходы на рекламу в прибыльные базе в полном объеме.
ИФНС не согласилась с организацией и отметила, что расходы на рекламу на экранах в магазине надо нормировать. По мнению налоговиков:
- реклама в торговом зале — это не наружная реклама;
- организация, которая транслировала ролики, — не является СМИ.
Организации были начислены недоимка, пени и штраф.
Суд встал на сторону компании и отметил, что реклама на экранах внутри магазинов, не мешает признать расходы полностью.
Так как расходы на такую рекламу экономически обоснованы.