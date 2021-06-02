Вам откажут на собеседовании, если не исправите ошибки в резюме

90% опрошенных отказывают соискателям с ошибками в резюме. Более 2/3 из них – только в отношении конкретных должностей.

Редакция «Клерка» провела свой опрос в телеграм-канале «БУХ! Молния».

90% наших читателей отказывают соискателям, у которых в резюме есть ошибка.

1/3 опрошенных отказывают всем, а 2/3 – только кандидатам на определенные должности.

Сервис SuperJob провел опрос менеджеров по персоналу в отношении отказа в приеме на работу соискателям, в резюме которых есть ошибки. Их опрос показал, что 50% работодателей отказывают таким кандидатам.