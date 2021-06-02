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Неотгуленные отпуска можно брать в текущем году в полном объеме

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Рубрика Трудовые отношения
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Ранее неотгуленные отпуска можно брать в текущем году в любое время в полном объеме. Главное – согласовать отпуск и его части с руководителем.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Дни неиспользованных отпусков могут быть присоединены к основному отпуску или предоставлены по частям.

Если в прошлых годах работник брал отпуск 14 дней подряд, то неотгуленные дни отпуска можно разделить на любое количество дней подряд, например по 2-4 дня. Возможность разделения неотгуленного отпуска на части согласовывается с работодателем и в соответствии с внутренними документами.

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