Неотгуленные отпуска можно брать в текущем году в полном объеме

Ранее неотгуленные отпуска можно брать в текущем году в любое время в полном объеме. Главное – согласовать отпуск и его части с руководителем.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Дни неиспользованных отпусков могут быть присоединены к основному отпуску или предоставлены по частям.

Если в прошлых годах работник брал отпуск 14 дней подряд, то неотгуленные дни отпуска можно разделить на любое количество дней подряд, например по 2-4 дня. Возможность разделения неотгуленного отпуска на части согласовывается с работодателем и в соответствии с внутренними документами.