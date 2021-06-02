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ИП-пенсионеры должны уплачивать взносы за себя. Минфин не стал этого отменять

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Минфин отклонил предложение об освобождении ИП-пенсионеров от уплаты взносов за себя.

В Минфин поступило предложение о введении возможности ИП-пенсионеров добровольно отказываться от уплаты страховых взносов за себя. Письмом от 05.05.2021 № 03-15-06/34707 оно было отклонено от рассмотрения.

«Предоставление права выбора в отношении уплаты страховых взносов индивидуальным предпринимателям — пенсионерам создаст прецедент в отношении граждан, за которых работодатели обязаны уплачивать страховые взносы, включая пенсионеров, работающих по найму, а также может повлечь возникновение рисков в части нарушения принципа равенства прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования», — отметил Минфин.

Было отмечено, что если ИП-пенсионеры смогут отказываться от уплаты взносов за себя, размер их пенсии перестанет пересчитываться ежегодно. Так как отчислений на ОПС не будет.

«Учитывая изложенное, рассматриваемое предложение об освобождении от уплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей — пенсионеров Минфином России не поддерживается», — отметило ведомство в заключении письма.

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