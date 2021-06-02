👉 Подарили имущество — нужно платить НДФЛ. А если деньги, или подарок от родственников — нет

НДФЛ с подаренного имущества уплачивается, а с денег — нет. Но если деньги или имущество подарено родственниками, то НДФЛ уплачивать не надо.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 30.04.2021 № 03-04-05/34007.

Подаренные деньги или полученный доход в натуральной форме не подлежит обложению НДФЛ.

Если подарили недвижимость, автомобиль или акцию, то полученный доход облагается НДФЛ.

Исключение предусмотрено, если дарение происходит от членов семьи и неполнородных родственников, то есть имеющих общих отца или мать.

Неполнородные родственники — братья и сестра, имеющие общих отца или мать.