Каких брокеров внесут в чёрный список ЦБ

ЦБ разъяснил, по каким критериям вносит иностранные финансовые и брокерские компании, подозреваемые в нелегальной деятельности, в черный список.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на сообщение регулятора.

«Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб», — сообщил представитель регулятора.

Инвесторы из России, тем не менее, имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую. Но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование», заявили в ЦБ.

ЦБ сообщил критерии, по которым компания может попасть в этот список:

компания рекламирует услуги на русском языке;

имеет русскоязычную версию сайта;

указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;

обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;

предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;

имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;

предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.

Если компания соответствует одному или нескольким критериям — ее внесут в список. Не совсем понятно, что незаконного в этих критериях.

На «Клерке» вчера писали, что в этот список попал популярный американский брокер.Interactive Brokers. Еще раньше в апреле он прекратил работать в России.

Об IB кстати издание отдельно пишет: