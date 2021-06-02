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Каких брокеров внесут в чёрный список ЦБ

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Рубрика Банки
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ЦБ разъяснил, по каким критериям вносит иностранные финансовые и брокерские компании, подозреваемые в нелегальной деятельности, в черный список.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на сообщение регулятора.

«Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб», — сообщил представитель регулятора.

Инвесторы из России, тем не менее, имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую. Но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование», заявили в ЦБ.

ЦБ сообщил критерии, по которым компания может попасть в этот список:

  • компания рекламирует услуги на русском языке;
  • имеет русскоязычную версию сайта;
  • указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
  • обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
  • предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
  • имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;
  • предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.

Если компания соответствует одному или нескольким критериям — ее внесут в список. Не совсем понятно, что незаконного в этих критериях.

На «Клерке» вчера писали, что в этот список попал популярный американский брокер.Interactive Brokers. Еще раньше в апреле он прекратил работать в России.

Об IB кстати издание отдельно пишет:

У Interactive Brokers и Exante есть сайты на русском языке и русифицированные мобильные приложения, которые позволяют инвесторам совершать операции как в деморежиме, так и в реальном времени. Обе компании размещали рекламу в интернете.

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