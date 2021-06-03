Черные списки брокеров носят лишь осведомительный характер, успокоили в ЦБ

В ЦБ пояснили, что включение иностранных финансовых и брокерских компаний в черный список носит осведомительный характер.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на письмо регулятора.

Как указывает издание, ЦБ получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии ЦБ — в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб, пояснил регулятор.

«Если человек заключает договор с иностранной организацией, он лишает себя защиты, которую дает российское регулирование. Иностранные участники работают по правилам своей страны, и при возникновении проблем клиенту такой компании надо будет обращаться за защитой к тому регулятору, с лицензией которого она работает. Основная цель публикации списка — проинформировать граждан о возможных рисках взаимодействия с такими компаниями», — указал регулятор.

На «Клерке» вчера писали о критериях, по которым регулятор включает компании в черный список.