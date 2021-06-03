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Господдержку бизнеса в 2020 году оценили в 500 млрд рублей. А бизнес ее получил?

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Рубрика Экономика России
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Меры государственной поддержки для бизнеса в 2020 году суммарно оценили в 500 млрд рублей. Речь идет как о налоговой поддержке, так и о бюджетной.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на сессии ПМЭФ, пишет «ТАСС».

«Суммарно эффект от тех мер поддержки, которые были оказаны в 2020 году, мы оцениваем в порядка 500 млрд рублей, это существенно», — отметил Сазанов.

По его словам, 2020 год оказался особенно сложным для малого и среднего бизнеса.

«2020 год был достаточно сложный для всех секторов экономики, но для малого и среднего бизнеса в особенности, и целый ряд мер господдержки был оказан не только налоговой, но и бюджетной. Если мы говорим о налоговой поддержке, то были меры системные, такие как снижение страховых взносов фактически в два раза, так и оперативного реагирования, например во 2-м квартале мы для отдельных налогов списали начисленные налоги и страховые взносы, предоставили рассрочки, отсрочки», — добавил замглавы Минфина.

Вот только, когда говорят о столь значительных суммах, простым гражданам это все равно не очень понятно — куда потратили? Для чего? Поскольку результат даже для отдельно взятого предпринимателя не кажется таким уж большим — ну субсидия в 1 МРОТ, ну там отсрочку по налогам дали, или кредит по льготной ставке. А кому-то и этого не дали из-за формальных причин.

На «Клерке» несколько раз писали, что бизнес не смог воспользоваться предложенными мерами поддержки. А кто-то просто боялись ее брать, справделиво полагая, что потом спросят по полной.

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