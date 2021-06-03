Новый формат трудовых книжек и правила их ведения применяем с 1 сентября

С 1 сентября обновится форма трудовых книжек, а также порядок их ведения и хранения.
Изменения вводятся в действие приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
В новой форме бумажной трудовой книжки увеличили количество разворотов для записей о трудовой деятельности до 14. Сейчас таких разворотов 10.
Запись в бумажные трудовые книжки можно будет вносить:
- при помощи штампов:
- напечатать на принтере;
- писать вручную перьевой, гелевой ручкой, ручкой-роллером, желательно использовать световодостойкие чернила.
Форму журнала учета трудовых книжек и вкладышей к ней можно будет разработать самостоятельно.
О данном нововведении мы писали еще при опубликовании проекта. А в ближайшее время мы выпустим более подробную статью.