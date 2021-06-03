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Новый формат трудовых книжек и правила их ведения применяем с 1 сентября

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С 1 сентября обновится форма трудовых книжек, а также порядок их ведения и хранения.

Изменения вводятся в действие приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

В новой форме бумажной трудовой книжки увеличили количество разворотов для записей о трудовой деятельности до 14. Сейчас таких разворотов 10.

Запись в бумажные трудовые книжки можно будет вносить:

  • при помощи штампов:
  • напечатать на принтере;
  • писать вручную перьевой, гелевой ручкой, ручкой-роллером, желательно использовать световодостойкие чернила.

Форму журнала учета трудовых книжек и вкладышей к ней можно будет разработать самостоятельно.

О данном нововведении мы писали еще при опубликовании проекта. А в ближайшее время мы выпустим более подробную статью.

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