Какое образование надо бухгалтеру: высшее или среднее?

Многие считают, что у бухгалтера должно быть высшее образование. А нам стало интересно узнать мнения наших читателей.

Образование — это основная часть наших знаний. Но важно ли оно для бухгалтера? Или достаточно практики?

А как считаете вы?

Наши читатели начали обсуждать вопрос об образовании бухгалтеров:

«У меня среднее специальное (техникум) — бухгалтер, высшее — экономика и управление. Работаю главбухом. Так что бывает и работают по специальности люди».

Кто-то отметил, что среднее профессиональное образование даже глубже, чем высшее:

«Сравнивая свое образование в технаре и в вузе могу сказать, что в техникуме оно как-то глубже было (предметов меньше, но часов по ним больше), а в вузе наоборот шире (куча предметов, но часов по ним значительно меньше). Думаю, что для буха вуз не обязателен. Кроме статуса специалиста с высшим образованием мне лично ничего не дал. Нормальный бухгалтер учится всю свою жизнь, каждый день».

А один отметил, что образование — это не главное. Особенно если профессию выбирали родители: