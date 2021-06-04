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Какое образование надо бухгалтеру: высшее или среднее?

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Рубрика Бухгалтеры
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Многие считают, что у бухгалтера должно быть высшее образование. А нам стало интересно узнать мнения наших читателей.

Образование — это основная часть наших знаний. Но важно ли оно для бухгалтера? Или достаточно практики?

А как считаете вы?

Наши читатели начали обсуждать вопрос об образовании бухгалтеров:

«У меня среднее специальное (техникум) — бухгалтер, высшее — экономика и управление. Работаю главбухом. Так что бывает и работают по специальности люди».

Кто-то отметил, что среднее профессиональное образование даже глубже, чем высшее:

«Сравнивая свое образование в технаре и в вузе могу сказать, что в техникуме оно как-то глубже было (предметов меньше, но часов по ним больше), а в вузе наоборот шире (куча предметов, но часов по ним значительно меньше). Думаю, что для буха вуз не обязателен. Кроме статуса специалиста с высшим образованием мне лично ничего не дал. Нормальный бухгалтер учится всю свою жизнь, каждый день».

А один отметил, что образование — это не главное. Особенно если профессию выбирали родители:

«Образование всегда ограничивает возможности развиваться гармонично по всем направлениям, в пользу определенных отраслей. В этом минус, но всегда же есть и плюс — в любом дипломе вписана профессия, которую вероятно не придётся работать...Я бы спросила — кто в юности выбрал профессию и работает по специальности?».

 

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