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Сотруднику на неполной ставке не надо доплачивать отпускные до МРОТ

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Рубрика Отпускные
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На нашем форуме коллеги затеяли обсуждение на тему среднего заработка в части его доведения до МРОТ.

Речь идет о пункте 18 Постановления Правительства от 24.12.2007 № 922, который гласит:

Во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом МРОТ.

У нашей читательницы сложилась такая ситуация:

Сотрудник на 0,2 ставки уходит в отпуск в июне на 9 дней. Начислены отпускные на сумму 1843 руб.
Как в моем случае проверить, что средний заработок начислен не меньше МРОТ? В этом случае нужно 12792/29,3×9х0,2 ставки =785,86 (это средний заработок по МРОТ). Т.к по МРОТУ меньше начислено нужно платить 1843. Верно?

Коллеги подтвердили расчеты бухгалтера. В ходе обсуждения было высказано мнение, что сравнивать отпускные с МРОТом вообще некорректно, ведь это же не больничный.

Обсуждение происходит в теме форума «Повышение средней заработной платы до МРОТ».

Между тем отметим, что таким вопросом часто задаются бухгалтеры. Буквально на днях ответ на него дали в Роструде.

На портал «Онлайнинспекция.рф» обратилась фирма «Камин», которая разрабатывает программного обеспечения по расчету зарплаты. Сейчас к ним поступает большое количество обращений, связанных с расчетом отпускных и их суммой не ниже МРОТ в силу п.18 Постановления № 922. Бухгалтеры волнуются по поводу сотрудников работающих неполную ставку.

В Роструде пояснили что если сотрудник работает неполное время и его отпускные получаются ниже МРОТ, производить доплату до МРОТ не нужно.

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