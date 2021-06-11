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Период ухода за ребенком засчитывается в стаж для пенсии

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Рубрика Пенсии
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Страховая пенсия по старости формируется в пенсионных коэффициентах (баллах): чем их больше, тем выше размер пенсии.

При этом баллы начисляются как за страховые, так и нестраховые периоды.

Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в ПФР, называются страховыми. Нестраховые периоды — когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы на ОПС, но его пенсионные права при этом формируются. В частности, к ним относится период ухода за ребенком.

В страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.

Баллы начисляются не более чем за 4 детей.

Напомним, на днях в Думу был внесен проект, который убирает это ограничение. В стаж для пенсии предлагают включать уход за всеми детьми, даже если их больше четырех.

За один календарный год сейчас установлены следующие коэффициенты:

  • 1,8 ИПК — период ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;
  • 1,8 ИПК — период ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет;
  • 3,6 ИПК — период ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет;
  • 5,4 ИПК — период ухода одного из родителей за третьим (четвертым) ребенком до достижения им возраста полутора лет.

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