Не менее 8% бизнеса ушло в онлайн. А что делать остальным?

В экономике наступила новая реальность, она характеризуется цифровизацией, онлайн-маркетплейсами и ускорением всех процессов, считает Решетников.

Об этом глава Минэкономразвития рассказал на ПМЭФ в интервью «РБК».

«Мы еще до конца не знаем, какой будет эта новая реальность, вернутся ли потребители в торговые центры. Понятно, что вернутся, но вопрос, насколько [сильным] будет этот поток, насколько долгосрочны те изменения, которые произошли. Бизнес, кстати, достаточно быстро адаптируется к этому. И не только бизнес — и государство тоже быстро адаптируется к этому», — сказал Решетников.

По его словам, новая реальность в экономике уже наступила, она характеризуется цифровизацией, ускорением всех процессов, развитием цифровых экосистем, онлайн-маркетплейсами.

Также он сообщил, что в новой реальности происходят «сдвиги от инвестиций в тяжелую инфраструктуру, коммерческую недвижимость и так далее к инвестициям в нематериальные активы».

«И он уже, кстати, произошел. У нас [в России] по 2020 году на 26% [выросли] инвестиции в нематериальные активы. Мы получили данные первого квартала 2021 года, там еще плюс 50%», — сообщил Решетников.

Как говорил в марте глава Минпромторга Денис Мантуров, на онлайн приходится около 8% российского бизнеса. По его словам, эта цифра вырастет до 15% в ближайшие годы.

По поводу цифровизации и прочих инноваций высказалась на прошлой неделе бизнес-омбудсмен МСП Анастасия Татулова:

«Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть: цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет ― безопасность и эффективность».

По ее словам, бизнесменов пытаются учить те, кто в бизнесе совершенно не понимают, и никогда им не занимались.