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Налоговую систему будут донастраивать. Отдуваться будут те, кто выводят деньги в оффшоры

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Глава Минэкономразвития заявил, что донастройку налоговой системы избежать не получится. И предположил повышение налогов для тех, кто будет выводить прибыль за рубеж.

Об этом он рассказал в интервью «РБК».

Запретить выплачивать прибыль акционерам невозможно, но можно «немножко дестимулировать» вывод средств из компаний и тем самым повысить для них относительную привлекательность новых инвестиций, считает Решетников.

«Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, Министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе. Главное, нужно без революций. <...> Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать», — сказал министр.

Власти не против дивидендных выплат в принципе, указал Решетников.

«Мы же хотим с вами, чтобы частный капитал шел в экономику. Значит, дивиденды — это нормально. Значит, должен быть фондовый рынок. Фондовый рынок без дивидендов не существует. Это значит, что компании должны иметь возможность нормально платить дивиденды», — подчеркнул министр.

В правительстве склоняются к тому, чтобы «отсечь явные злоупотребления» по выводу средств в иностранные офшоры, заявил Forbes замминистра финансов Алексей Сазанов, на «Клерке» об этом писали.

По его словам, рассматривается вариант повышения налога на прибыль до 25–30% для компаний, чьи дивидендные выплаты превышают «разумные значения».

С другой стороны, депутат ГД Андрей Макаров на днях заявил, что налоговую систему не нужно донастраивать, она и так хорошо настроена.

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